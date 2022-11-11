Росіяни вдарили по житловій п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблі та поранені (фото)

Під завалами будинку можуть перебувати люди.

У ніч проти п'ятниці, 11 листопада, російські війська атакували ракетами Миколаїв. Під обстріл армії РФ потрапив житловий квартал. Відомо про двох загиблих та двох поранених.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку. Зруйновані квартири від п'ятого до першого поверхів.

"Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію", - повідомив мер.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Загибель людей підтвердив і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він переконаний, що так росіяни відповідають на успішні дії українських Збройних сил.

Крім того, керівниця Миколаївської облради по гуманітарних питаннях регіону Ганна Замазєєва повідомила, що під завалами зруйнованої багатоповерхівки залишаються люди.

"Жахливий ранок. Окупанти продовжують нищити мирних українців. Вночі їх ракета прилетіла в п‘ятиповерхівку в одному зі спальних районів Миколаєва. Вщент зруйновано чотири поверхи. Вночі! Коли всі спали", - написала вона.

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області після того, як була оголошена повітряна тривога. За попередньою інформацією, жертв немає.

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