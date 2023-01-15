Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона. є поранені: перші подробиці

Російські окупаційні війська в неділю, 15 січня, вдарили про Херсону. Атакували путінські війська житловий квартал.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Дві людини, попередньо, отримали поранення. На місці працюють рятувальники.

"Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення. На місці працюють рятувальні служби", - йдеться в повідомленні Янушевича.

За минулу добу, 14 січня, поліція відкрила 23 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині. Війська РФ з артилерії, мінометів та РСЗВ атакували громади Бериславського та Херсонського районів, житлові квартали міста Берислав, Херсон та передмістя.

Окупантами пошкоджено комунальні автобуси на території автотранспортного підприємства, тепличний комбінат, будівлю асфальтобетонного заводу, заклад освіти, багатоквартирні та приватні будинки. Внаслідок ворожої атаки частина обласного центру була знеструмлена. Є поранені місцеві жителі.

Нагадаємо, 14 січня Ярослав Янушевич повідомляв, що Херсонську область за добу російські окупанти атакували 66 разів. Через російські обстріли троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Днем раніше ворог 49 разів обстріляв Херсонську область, внаслідок чого загинула одна людина.

Крім того, вночі 13 січня російські війська вдарили по базі в Херсоні, де були припарковані комунальні автобуси. Внаслідок обстрілів пошкоджено 16 автобусів, один із охоронців зазнав поранень.

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