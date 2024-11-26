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Росіяни вдарили по зупинці в тимчасово окупованій Новій Каховці

Росіяни вдарили по зупинці в тимчасово окупованій Новій Каховці

Пошкоджений внаслідок обстрілу автобус. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська 26 листопада обстріляли тимчасово окуповану Нову Каховку на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджено автобус, є постраждалі.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок удару по зупинці громадського транспорту пошкоджено автобус. На відео з місця події видно численні жертви та поранених серед цивільного населення.

За фактом порушення законів та звичаїв війни Херсонською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування. Прокурори разом зі слідчими встановлюють обставини трагедії та з'ясовують точну кількість постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Сумах зруйновано приміщення СТО.

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