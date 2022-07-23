Росіяни вдарили ракетами на території лінії розмежування та поблизу Запоріжжя

У суботу, о 6:30 ранку, на території лінії розмежування та поблизу обласного центру впали ракети. У результаті ворожої атаки постраждалих немає.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Керівник області наголосив, що окупанти держави-терористки продовжують гатити по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Якщо у вас є справи на територій поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідання. Сховища рятують життя, будьте пильними", - наголосив Старух.

Як повідомлялося, вранці 23 липня росіяни випуслити по Кіровоградській області 13 ракет, 8 з яких — з моря, ще 5 ракет — з літака ТУ-22М3. Відомо про понад десятьох поранених. Крм того, є загиблі.

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