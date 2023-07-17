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Росіяни вдарили ракетами по багатоквартирному сектору Краматорська: фото наслідків

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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1434
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Росіяни вдарили ракетами по багатоквартирному сектору Краматорська: фото наслідків

Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування.

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську в ніч проти 17 липня, влучивши по багатоквартирному сектору.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

"Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору. Поранено 2 людини, не важкі. Уточнюємо наслідки руйнувань", – йдеться в заяві мерії. 

Згодом там додали, що в місті відбувається ліквідація наслідків нічних атак ворога. Над цим працюють комунальні служби, керуюча компанія "ЛАДІС" та співробітники міськгазу.

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок нічного ракетного удару по Краматорську були пошкоджені житлові будинки та територія підприємства.

У міській раді Краматорська зазначили, що заявки на обстеження пошкоджень майна приймаються за номером Контакт-Центру – 0990991505.

Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада / ©
Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада
Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада / ©
Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада
Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада / ©
Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада
Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада / ©
Фото наслідків ракетного удару по Краматорську 17 липня / Фото: Краматорська міська рада

Нагадаємо, російські загарбники атакували Краматорськ і попередньої ночі – проти 16 липня. Ворог завдав удару по промисловому підприємству: пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі.

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Дата публікації
Перегляди
1434
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