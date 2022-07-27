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Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині: зруйновані дитсадок та лікарня, є постраждалі

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Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині: зруйновані дитсадок та лікарня, є постраждалі

Російські окупанти вночі 27 липня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Гатили росіяни по Марганцю та береговій лінії Каховського водосховища.

Військові злочинці РФ 27 липня обстріляли місто Марганець та район Каховського водосховища на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, окупанти під час обстрілів пошкодили багатоповерхівки, дитсадок та лікарню. Крім того, на одному з підприємств пошкоджено автобуси та спеціальну техніку.

Постраждала одна людина. Інформація щодо інших руйнувань та жертв уточнюється.

“На місцях подій працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів. За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в Нацполіції області.

© Національна поліція Дніпропетровської області
Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, що поліція викрила шахраїв, які наживалися на родичах військових.

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