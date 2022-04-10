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Росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровській області: знищено кілька об'єків у різних містах

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доповнюється...

У ніч проти неділі, 10 квітня, російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровська ОДА Валентин Резніченко.

"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", - наголосив він. 

У Дніпрі російськими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.

У Павлоградському районі ракета окупантів поцілила у промисловий об’єкт. Внаслідок удару зруйновано приміщення. Виникло займання. 

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. Ніхто не постраждав. 

Дата публікації
Перегляди
446
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