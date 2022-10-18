Росіяни вдарили ракетами по Києву, Житомиру, Харкову, Дніпру і Миколаєву: що відомо

Армія Російської Федерації вранці 18 жовтня завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Після опівночі росіяни атакували Миколаїв. До слова, після 07:00 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Майже за годину всі регіони "почервоніли".

Що відомо про ракетні удари та їхні наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

Київ

У столиці про "тривогу" сповістили о 06:25. Тривала вона до 10:01 - 3 год. 35 хв. Близько 09:00 мешканці міста почали повідомляти про звуки вибухів. В одному з районів помітили чорні клуби диму.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що сталось влучання в об'єкт енергозбереження. За його словами, було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Мер Віталій Кличкео підтвердив вибухи у Деснянському районі.

Через ворожу атаку на Лівому березі відбулося аварійне відключення електропостачання. У частині Дніпровського району відсутнє водопостачання, а у Деснянському районі – зникло світло та Інтернет.

Житомир

На Житомирщині о 08:00 сповістили про "тривогу", яка тривала 2 год. 3 хв. Після її оголошення у Мережі мешканці почали повідомляти про вибухи. Згоом Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" в об‘єкт енергозабезпечення.

За словами міського голови Сергія Сухомлина, у Житомирі немає світла і води. Медичні заклади працюють на резервному живленні.

Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишились без світла. За його словами, триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади. Жертв та постраждалих немає.

Харків

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 07:03. Тривала - до 10:03. Після сповіщення мешканці обласного центру повідомили про звуки вибухів. Згодом вибухи підтвердили в ОВА. Відомо, що з Бєлгорода окупанти випустили вісім ракет. Попередньо, постраждалих немає.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під ударом російских окупантів опинився район одного із промислових підприємств міста.

Дніпро

У місті повітряну тривогу оголосили о 06:29. Російські війська влучили по об‘єкту енергетичної інфраструктури. Кирило Тимошенко повідомив про два влучання.

В ОВА повідомили, що на місці влучання виникла пожежа, а також є серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу. На лівому березі міста міста також перебої з водою.

Миколаїв

Обласний центр окупанти обстріляли у ніч проти 18 жовтня. Першу "тривогу" в місті оголосили о 01:47. Тривала вона понад пів години. Тоді й сталася атака. Ще про дну повітряну тривогу сповістили о 06:35. Вона тривала 3 год. 26 хв.

Вночі ракетами С-300 російська армія зруйнувала двоповерховий житловий будинок в Центральному районі міста та квітковий базар. Пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, сквер. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка.

Станом на 06:20, в Миколаєві відновлено електропостачання.

Нагадаємо, розпочалась 237 доба героїчного протистояння уккраїнської нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

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