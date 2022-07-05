Росіяни вдарили ракетами по навчальному закладу у Харкові: фото наслідків обстрілу

Військові РФ продовжують нищити інфраструктуру Харкова.
У ніч проти 5 липня путінські війська обстріляли Салтівський район Харкова і частково зруйнували ще один навчальний заклад міста.
Про це інформує місцева поліція.
Зазначається, що окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу. У результаті обстрілу РФ на місці цивільного об'єкту утворилася вирва, пошкоджено дах, частково зруйновані стіни будівлі, вибиті віконні рами.
Постраждалих осіб, на щастя, немає. Слідчі провели ретельний огляд місця події і вилучили речові докази.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.
Нагадаємо, окупанти понівечили будівлю Харківського університету мистецтв.
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