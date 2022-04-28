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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжі: пошкоджено два житлові будинки, є потерпілі

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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжі: пошкоджено два житлові будинки, є потерпілі

Ілюстративне фото. / Associated Press

У четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі. 

Удар по обласному центру був нанесений російською авіацією. Окупанти держави-терористки Росії застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації

У місті ракета Х-55 пошкодила два житлові будинки в приватному секторі. Наразі відомо про трьох постраждалих. Серед потерпілих є дитина. 

"Інформація буде уточнена, подробиці згодом", - додали в ОДА.

До слова, про повітряну тривогу у Запоріжжі повідомили о 08:45. Людей просили сховатися до укриттів. Про відбій повідомили о 09:26.

Як повідомлялося, зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

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Дата публікації
Перегляди
588
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