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Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу в Запоріжжі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу в Запоріжжі

Фото: ТСН.ua

Зруйновано заклад харчування.

У ніч проти суботи, 18 березня, окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу в Запоріжжі. Пошкоджено житлові багатоповерхівки. 

На місці інциденту працюють всі відповідні служби, інформують пресслужба Запорізької ОВА і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"За попередньою інформацією, наявною на цей час, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи і фасади", - йдеться в повідомленні. 

Люди внаслідок ракетного терору не постраждали, зазначив Куртєв. 

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Нагадаємо, Україна зазнала чергової атаки іранськими БпЛА. Через це повітряна тривога в багатьох регіонах тривала понад 4 години. 

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Дата публікації
Перегляди
1412
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