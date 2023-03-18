Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу в Запоріжжі

У ніч проти суботи, 18 березня, окупанти вдарили ракетами С-300 по житловому комплексу в Запоріжжі. Пошкоджено житлові багатоповерхівки.

На місці інциденту працюють всі відповідні служби, інформують пресслужба Запорізької ОВА і секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"За попередньою інформацією, наявною на цей час, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи і фасади", - йдеться в повідомленні.

Люди внаслідок ракетного терору не постраждали, зазначив Куртєв.

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, Україна зазнала чергової атаки іранськими БпЛА. Через це повітряна тривога в багатьох регіонах тривала понад 4 години.