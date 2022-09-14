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Росіяни вдарили ракетами по житловому сектору Краматорська: фото ворожої атаки

Дата публікації
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164
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Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА. / ©

Окупанти країни-агресорки Росії продовжують атакувати Донеччину.

У ніч проти 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору Краматорська. За попередніми даними, ворог запустив С-300.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

З його слів, ракета впала просто посеред житлового кварталу. Внаслідок російської атаки частково пошкоджено щонайменшетри приватні будинки. Крім того, від пожежі, що спалахнула, згорів гараж. 

"Росіяни навмисне тероризують місцеве населення. За таких умов, для цивільних єдиний правильний вихід - евакуюватися у більш безпечні області України", - звернувся до мешканців області голова ОВА.

До слова, у Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці – пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв. 

Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА.
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА.
Фото: Донецька ОВА. / ©
Фото: Донецька ОВА.

Нагадаємо, розпочалася 203 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 9 ділянках на фронті, а в "ДНР" оголосили про мобілізацію 6 тисяч вояків. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 14 серпня.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
164
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