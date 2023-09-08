Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі: що відомо про атаку

Зранку 8 вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області. Російські окупанти влучили у адміністративну будівлю. Загинула одна людина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Приліт у Кривому Розі. Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, один загиблий та дев'ять постраждалих. Трьох дістали з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, виникло займання гаражі. Вогонь охопив 200 кв м.

Атака на Кривий Ріг 8 вересня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Тим часом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у цій зруйнованій будівлі було кілька офісів. На місці "прильоту" працюють рятувальники, медики та комунальні служби.

"Дев'ять постраждалих. П'ять - вже у лікарні. На жаль, двоє тяжких. Трьох людей рятувальники дістали з-під завалів", - додав він.

Місцева влада розгорнула штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам'ятником Святому Миколаю.

Крім того, у ДСНС інформують, що внаслідок ракетної атаки постраждали ще розміщені поруч житлові будинки.

"Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи. Просимо місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги (тривала від 08:56 до 09:17) в Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу.

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