Росіяни схибили і вдарили ракетою по окупованій території – фото, подробиці

Росіяни схибили під час ракетної атаки по Україні.

Армія Росії вдарила ракетою по тимчасово окупованому селищу Урзуф Маріупольського району на Донеччині. "Прилетіло" по приватному будинку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Російська ракета прилетіла зі сторони моря, вдарилась на вулиці об асфальт і почала ковзатися. Пройшла три будинки, в'їзні ворота і застрягла в "Ланосі".

"Сьогодні зранку до зараз працювали сапери. Витягли залишки, повезли на полігон. Ракета авіаційна. Тобто хтось з літака або втратив або вдарив по тиловому окупованому Урзуфу", - написав він.

Армія РФ вдарила ракетою по будинку у тимчасово окупованому Урзуфі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Армія РФ вдарила ракетою по будинку у тимчасово окупованому Урзуфі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Армія РФ вдарила ракетою по будинку у тимчасово окупованому Урзуфі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

За його словами, в момент падіння ракети людей в будинку не було, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії протягом 13 січня впали одразу дві ракети "Калібр" (відео).

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