Росіяни вдарили ракетою по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі

В області було оголошено повітряну тривогу.

У суботу, 17 лютого, під час повітряної тривоги російські окупанти вдарили ракетою по об'єкту інфраструктури на околиці Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Попередньо - влучання по об'єкту інфраструктури на околиці Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

До слова, у Запорізькій області тривога розпочалася о 11:59. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, під час тривоги у Запоріжжі прогриміли вибухи. Місцева влада інформувала про вибухи у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.

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