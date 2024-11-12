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Росіяни вдарили "Шахедами" по Шостці: в Сумській ОВА повідомили про наслідки

Росіяни вдарили "Шахедами" по Шостці: в Сумській ОВА повідомили про наслідки

Ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади, застосувавши БпЛА типу Шахед

У місті Шостка відсутнє теплопостачання.

Сьогодні, 12 листопада ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади в Сумській області, застосувавши БпЛА типу “Шахед”. Внаслідок атаки відсутнє теплопостачання у місті Шостка. 

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Там зараз працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюються.

"Застосовуються заходи оперативного реагування задля якнайскорішого відновлення подачі тепла", - додали в ОВА.

Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичної ракетию

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