Росіяни вдарили "Шахедами" по телевізійних обʼєктах Харківщини: в ОВА розповіли подробиці

За попередніми даними, постраждалих немає.

В ніч проти 14 березня російська армія здійснила масовану атаку із застосуванням "Шахедів" по Харківщині. Постраждали обʼєкти телевізійної інфраструктури області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, постраждалих немає. На частині пошкоджених обʼєктів тривають відновлювальні роботи.

Наслідки атаки / Фото: Олег Синєгубов

"Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти били артилерією та мінометами по близько 15 населених пунктах Харківщини. Зокрема під удар потрапили Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори тощо. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ.

Нагадаємо, вночі проти 14 березня російська армія завдала авіаційних та ракетних ударів по радіотехнічних об'єктах в Сумській області. Пошкоджено інфраструктуру телерадіомовлення.

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