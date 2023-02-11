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Росіяни вдарили з авіації по Харківській області: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили з авіації по Харківській області: що відомо

Фото: Associated Press

Про потерпілих не повідомляэться.

Російська армія у суботу, 11 лютого, вдарила з авіації по Вовчанську, що на Харківщині. Окупанти завдали ракетного удару з Су-35.

Про це повідомив керівник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

"Ворог завдав ракетного удару з Су-35 по Харківській області, а саме Вовчанську. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок авіаційного удару пошкоджень та руйнувань зазнали понад десять житлових будинків та господарчі споруди.

Сергій Мельник також наголосив, що зберігається загроза обстрілів Харкова та Харківської області.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попереджає про загрозу ракетних ударів та атак дронів армією Російської Федерації по Харкову та області у суботу, 11 лютого.

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Дата публікації
Перегляди
710
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