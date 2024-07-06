Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Покровську та Українську: що відомо (фото)

В результаті удару є загиблий та поранені.

Російські війська вдарили з реактивних систем залпового вогню "Смерч" по Українську та Покровську на Донеччині. В результаті є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Повідомляється, що приблизно о 10:50 російські війська обстріляли Українськ із РСЗВ "Смерч" з касетною бойовою частиною. В результаті загинула одна людина і ще двоє поранені. Пошкоджено чотири 2-поверхові та один приватний будинок.

Також читайте Які втрати змусять Путіна зупинитися: генерал США дав чітку відповідь

Крім того, за словами Філашкіна, ще одну людину поранено в Покровську.

"У місті пошкоджено адмінбудівлю. Росіяни щодня б'ють по мирних жителях Донбасу. Не перетворюйте себе на мішень!" - звернувся він до мешканців Донецької області.

Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Покровську та Українську / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Покровську та Українську / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, 5 липня 2024 року окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, унаслідок обстрілів загинули 11 людей, серед яких п'ятеро мешканців міста Селидове, троє мешканців Часового Яру, а також по одній людині з села Комар і міст Торецька та Українська.

Читайте також: