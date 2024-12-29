Росіяни вдаються до "маскараду", щоб проникнути в тил ЗСУ – командир батальйону "Ахіллес"

Ця тактика є давньою, проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну її масштаби значно зросли.

Російські війська переодягаються у форму Збройних сил України, щоб проникнути в райони розташування українських артилерійських підрозділів, мінометників та безпілотних систем.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОШБр ім. Кошового отамана Сірка Юрій Федоренко на "Українському радіо".

“Де противник не може отримати значних успіхів на фронті, вони вдаються до різних тактик. Зокрема, це просочування через наші бойові порядки. Ця практика застосовується ще з 2014 року, але під час повномасштабної війни набула масованого характеру”, — зазначив Федоренко

Основні цілі цієї тактики:

Диверсії: завдання максимального вогневого ураження по українських засобах. Розвідка: отримання інформації про позиції та операції ЗСУ. Підтримка наступу: російські окупанти можуть накопичуватися на визначених рубежах, очікуючи активного наступу по фронту, щоб виявити себе й почати діяти.

"Нам добре відома така тактика противника. Але Сили оборони діють більш, ніж якісно: інколи буває так, що противник перебуває у визначених місцях, йому вдалося просочитися, він щиро розраховує, що діє в інтересах російських військ, а насправді він перебуває в руках наших спецпризначенців і підігрує на користь дій Сил оборони. Такого в Силах оборони відбувається дуже і дуже багато — коли ми обігруємо противника, змушуємо його грати за нашими правилами", – підкреслив військовий.