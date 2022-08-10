Росіяни вели розвідку боєм неподалік Лозового на Херсонщині, проте відступили - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні займаних позицій.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 серпня.
Загарбники намагаються з усіх сил завадити просуванню українських військ. Ворог продовжує активно застосовувати безпілотники для повітряної розвідки.
Окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Лимани, Луч, Олександрівка, Новомиколаївка, Мирне, Благодатне, Кобзарці, Князівка та Трудолюбівка.
Ворог завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Ольгиного та Новогригорівки. Намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового.
Проте потрапив під точний вогонь українських воїнів, зазнав втрат та хаотично відступив.
Нагадаємо, що українські воїни завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку.
Читайте також:
- ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків
- Білорусь проводить збори тероборони та військових запасу - Генштаб ЗСУ
- Адвокати пояснили, чи можуть мобілізувати до війська людину без досвіду