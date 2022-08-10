Росіяни вели розвідку боєм неподалік Лозового на Херсонщині, проте відступили - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні займаних позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 серпня.

Загарбники намагаються з усіх сил завадити просуванню українських військ. Ворог продовжує активно застосовувати безпілотники для повітряної розвідки.

Окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Лимани, Луч, Олександрівка, Новомиколаївка, Мирне, Благодатне, Кобзарці, Князівка та Трудолюбівка.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Ольгиного та Новогригорівки. Намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового.

Фото: Google Maps

Проте потрапив під точний вогонь українських воїнів, зазнав втрат та хаотично відступив.

Нагадаємо, що українські воїни завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку.

Читайте також: