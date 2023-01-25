Росіяни вербують білорусів, щоб відправити їх для роботи на ЗАЕС: заява "Енергоатому"

На тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС агресор, імовірно, збирається завезти ремонтників з Білорусі. Йдеться про близько 150 фахівців, які працювали на Білоруській АЕС.

Про це інформує НАЕК "Енергоатом".

Фахівці кажуть, що українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається. Тому, очевидно, окупанти хочуть завезти білорусів, щоб ті нашвидкуруч лагодили пошкодження внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують.

"Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" додали, що навіть попри обіцянки й погрози в окупантів немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу для роботи на ЗАЕС, яку наразі росіяни незаконно захопили і утримують там військових, зброю і техніку.

"Навіть попри те, що у хід ідуть всі методи – від обіцянок "золотих гір" до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує", - сказано в заяві "Енергоатому".

Ситуація на ЗАЕС

Енергодар Запорізької області росіяни захопили в березні 2022 року й тоді обстріляли саму ЗАЕС.

Війська РФ перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу, а також намагаються призначити їй "експлуатаційну організацію".

Як повідомляв президент Володимир Зеленський у грудні, на території Запорізької АЕС перебуває до 500 озброєних російських окупантів.

У середині січня російські окупанти позбавили перепусток на ЗАЕС та доступу на підприємство майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати паспорти РФ та підписувати договір з "Росатомом".

Також російські окупанти незаконно змінили юридичну адресу ЗАЕС, фейково "перепідпорядкувавши" Москві.

Кількома днями раніше стало відомо, що через відмову частини українського персоналу ЗАЕС співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

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