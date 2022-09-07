Росіяни вербують їх: Данілов оцінив ризики нападу білорусів на Україні

Наступу з боку Білорусі, з території якої РФ регулярно бомбить Україну, за даними розвідки, наразі не буде.

Утім, Російська Федерація вербує громадян Білорусі для участі у війні проти України. Але тих білорусів, яких окупантам вдається переконати, не так багато. Їх окупанти відправляють через свою територію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, Білорусь є окупованою територією. І через небезпеку українська сторона стежить за розвитком подій, зокрема, і щодо вербування білорусів.

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"Чи будуть вони наступати, чи будуть звідти робити якісь речі… Я можу сказати, що ми контролюємо цю ситуацію, ми отримуємо кожного дня дані розвідки стосовно тих справ, які там відбуваються. Ми розуміємо, що відбувається безпосередньо в суспільстві, у тих громадян, які мають паспорт Білорусі. На сьогоднішній день Російська Федерація вербує, це правда, громадян Білорусі для участі у військовій агресії проти нашої країни. Але тих, кого вони вербують, відправляють через свою територію, тому що їх не так багато. Як будуть розгортатися події - спостерігатимемо", - сказав Данілов.

Данілов наголосив, що всі члени РНБО щоранку отримують звіти за минулу добу, і там є дані щодо Білорусі. Українська сторона, за його словами, вживає певних заходів.

"У нас була перевірка областей за дорученням президента України, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати (білоруські війська. - Ред.), якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі. Поки що наша розвідка вважає, що цього не буде. Але покаже життя – будемо з вами дивитися", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли про посилення оборони кордону на півночі України та чи є загроза повторного наступу РФ.

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