Росіяни везуть на захоплену Запорізьку АЕС своїх пропагандистів, щоб показати "щасливе життя в окупації"

Росіяни везуть на захоплену Запорізьку АЕС своїх пропагандистів, щоб показати "щасливе життя в окупації"

Працівники АЕС посилають пропагандистів вслід за їхнім кораблем.

Російську загарбники везуть на Запорізьку АЕС своїх пропагандистів та вимагають від персоналу говорити про "щасливе життя в окупації".

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Про це повідомляє "Енергоатом".

Відомо, що на АЕС планують прибути орієнтовно 20 пропагандистів Кремля. Їхньою метою є "показати щасливе життя українців в окупації".

"Карателі вимагають від наших атомників надавати для пропагандистів коментарі про щасливе життя під окупацією, але ті відмовляються і посилають росіян услід за їхнім кораблем", - йдеться у повідомленні.

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