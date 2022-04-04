Росіяни везуть на захоплену Запорізьку АЕС своїх пропагандистів, щоб показати "щасливе життя в окупації"

Працівники АЕС посилають пропагандистів вслід за їхнім кораблем.
Російську загарбники везуть на Запорізьку АЕС своїх пропагандистів та вимагають від персоналу говорити про "щасливе життя в окупації".
Про це повідомляє "Енергоатом".
Відомо, що на АЕС планують прибути орієнтовно 20 пропагандистів Кремля. Їхньою метою є "показати щасливе життя українців в окупації".
"Карателі вимагають від наших атомників надавати для пропагандистів коментарі про щасливе життя під окупацією, але ті відмовляються і посилають росіян услід за їхнім кораблем", - йдеться у повідомленні.
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