Росіяни вгатили по Слов'янську "Іскандером" – які наслідки (фото, відео)

У Слов'янську майже вщент знищено керамічний цех.
Окупаційні війська Росії у ніч проти 27 січня обстріляли Слов’янськ Донецької області. За даними Повітряних сил ЗСУ, по місту окупанти вгатили балістичною ракетою "Іскандер-М". Ворожий снаряд випустили по Донеччині з Ростовської області РФ.
Про наслідки розповів мер Слов’янська Вадим Лях.
Ворожа ракета влучила в керамічний цех, майже повністю його зруйнувавши. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, а також дитячий садок, де розміщується соціальна їдальня.
В останньому закладі вибиті вікна.
"На щастя, обійшлося без жертв", - додав Лях.
Нагадаємо, Гуменюк розповіла, куди окупанти спрямували "Шахеди" під час нічної атаки по Україні.
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