Росіяни вгатили по Слов'янську "Іскандером" – які наслідки (фото, відео)

У Слов'янську майже вщент знищено керамічний цех.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 27 січня обстріляли Слов’янськ Донецької області. За даними Повітряних сил ЗСУ, по місту окупанти вгатили балістичною ракетою "Іскандер-М". Ворожий снаряд випустили по Донеччині з Ростовської області РФ.

Про наслідки розповів мер Слов’янська Вадим Лях.

Ворожа ракета влучила в керамічний цех, майже повністю його зруйнувавши. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, а також дитячий садок, де розміщується соціальна їдальня.

В останньому закладі вибиті вікна.

"На щастя, обійшлося без жертв", - додав Лях.

Росіяни вгалтили по Слов'янську "Іскандером"

Росіяни вгалтили по Слов'янську "Іскандером"

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, куди окупанти спрямували "Шахеди" під час нічної атаки по Україні.

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