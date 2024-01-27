Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вгатили по Слов'янську "Іскандером" – які наслідки (фото, відео)

Росіяни вгатили по Слов'янську "Іскандером" – які наслідки (фото, відео)

Наслідки удару РФ по Слов’янську / Фото: Вадим Лях

У Слов'янську майже вщент знищено керамічний цех.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 27 січня обстріляли Слов’янськ Донецької області. За даними Повітряних сил ЗСУ, по місту окупанти вгатили балістичною ракетою "Іскандер-М". Ворожий снаряд випустили по Донеччині з Ростовської області РФ.   

Про наслідки розповів мер Слов’янська Вадим Лях.

Ворожа ракета влучила в керамічний цех, майже повністю його зруйнувавши. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, а також дитячий садок, де розміщується соціальна їдальня.

В останньому закладі вибиті вікна.

"На щастя, обійшлося без жертв", - додав Лях.

Росіяни вгалтили по Слов'янську
Росіяни вгалтили по Слов'янську "Іскандером"
Росіяни вгалтили по Слов'янську
Росіяни вгалтили по Слов'янську "Іскандером"

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, куди окупанти спрямували "Шахеди" під час нічної атаки по Україні.

Читайте також провідні новини дня:

РФ вгатила "Іскандером" по Слов’янську

РФ вгатила "Іскандером" по Слов’янську

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація