Росіяни вгатили балістикою по Сумах: з'явилася інформація про постраждалих

Росіяни атакували Суми, внаслідок чого поранено двох осіб.

У суботу, 17 серпня, ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"У результаті атаки травмувалися дві особи, пошкоджено 10 автомобілів, два багатоквартирні будинки, будівлю торговельного центру. На місці події працюють всі профільні служби", - кажуть правоохоронці.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Вибух у Сумах 17 серпня / Фото: Національна поліція України

Вибух у Сумах 17 серпня / Фото: Національна поліція України

Вибух у Сумах 17 серпня / Фото: Національна поліція України

Вибух у Сумах 17 серпня / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, за інформацією кореспондентів ТСН, вибух прогримів близько шостої ранку. Одразу після цього почалася повітряна тривога. Прилетіла балістика просто в житловий район міста. Побило торговельний центр, винесло шибки в сусідній багатоповерхівці, у дворі попалило припарковані автомобілі.

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