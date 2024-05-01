Росіяни вгатили КАБами по Золочеву на Харківщині: є "прильоти" і жертви

Окупанти влучили по цивільному автомобілю та будинку.

Російські війська вранці 1 травня завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів на Харківщині.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російської атаки на Золочів загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автомобілі.

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Також загорілися ще три авто, які були неподалік від місця влучання. Внаслідок цього постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка.

Усі обставини з’ясовуються, інформація оновлюється.

Нагадаємо, водночас вибухи пролунали і в Харкові. Там окупанти вдарили по житловому будинку на околиці міста.

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