Росіяни вгатили на Херсонщині по житлових кварталах: є пошкодження і поранені

Пошкоджені будинки, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Російські війська обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонської області 6 березня. Внаслідок ворожих атак є пошкодження та поранені четверо людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом попередньої доби окупанти обстріляли Золоту Балку, Берислав, Веселе, Львове, Дудчани, Михайлівку, Велетенське, Антонівку, Садове, Станіслав, Новоберислав та Херсон.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Внаслідок влучань були пошкоджені 16 приватних будинків. Також були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення.

У самому Херсоні внаслідок обстрілів був пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль.

Внаслідок російської агресії четверо людей зазнали поранень.

Нагадаємо, російські війська 6 березня обстріляли Корабельний район Херсона: там була поранена 45-річна жінка.

Читайте також: