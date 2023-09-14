Росіяни вгатили по будинку на Херсонщині: загинув 6-річний хлопчик (фото)

Російська терористична армія продовжує обстрілювати Херсонську область. У ніч проти 14 вересня окупанти завдали удару по селу Новодмитрівка Білозерської громади.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його 13-річний брат. Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь", - йдеться у повідомленні відомства.

На місці ворожого обстрілу

Крім того, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо:

19 серпня внаслідок обстрілу російською армією центральної частини міста Чернігів загинула 6-річна дівчинка та ще 15 дітей віком від 1 до 14 років отримали поранення.

Скільки дітей загинули в Україні через війну

Понад 1618 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Щонайменше 503 дитини загинули та понад 1115 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 485, Харківській — 299, Київській — 129, Херсонській — 121, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 95, Чернігівській — 71, Луганській — 67.

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