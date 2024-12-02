Росіяни вгатили по будинку у Тернополі: наслідки смертельного удару у фото

Під час нічної атаки російський БпЛА влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у Тернополі.

На місці удару працюють рятівники та всі відповідні служби.

"Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, мер міста Сергій Надал о 2:03 вночі 2 грудня повідомив про атаку ударними дронами та пожежу в житловому будинку.

"Ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі – згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечному місці до відбою", — написав Надал.

Згодом він додав, що внаслідок влучання є постраждалі та медики надають їм необхідну допомогу. Російський БпЛА влучив у верхній поверх багатоповерхівки. О 2:39 стало відомо про загиблих і важкопоранених.

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