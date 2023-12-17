Росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі Сумщини, є загибла: фото

Російські окупанти 17 грудня вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі Краснопілля на Сумщині. Внаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 грудня 2023 року близько 12:50 ворог, за попередньою інформацією із самохідної артилерійської установки, обстріляв цивільну інфраструктуру м. Краснопілля Сумської області. Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено будинки та транспортні засоби", - повідомили у Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Обстріл Сумщини 17 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

Обстріл Сумщини 17 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

Обстріл Сумщини 17 грудня / Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

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