Росіяни вгатили по Дніпропетровщині: фото наслідків атаки 

Минулося без жертв, але є постраждалі.

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки. Минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Однак на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років. Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ", - зазначив він.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За його даними, у місті понівечено три підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

"Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти до укриття", - зазначив Лисак.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там минулося поранених. Наслідки атак з'ясовують фахівці.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Раніше стало відомо, що окупанти влаштували нічну атаку по Україні. Чим били росіяни - читайте у новині.

Росіяни атакували Нікополь: 2 людини загинули, є поранені

Читайте також: