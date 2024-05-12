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Росіяни вгатили по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

Росіяни вгатили по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

Наслідки обстрілів / Фото: Національна поліція України

Серед поранених — дитина.

Минулої доби, 11 травня, російські війська продовжували обстрілювати Херсонську область: є загиблий та поранені мирні жителі. 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, під ворожим вогнем та авіаударами перебували Антонівка, Тягинка, Садове, Михайлівка, Станіслав, Токарівка, Львове, Інженерне, Придніпровське, а також місто Херсон.

Росіяни знову поцілили в житлові квартали населених пунктів: внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватний будинок та об'єкт комунальної інфраструктури. Було зафіксовано витік газу — його оперативно перекрили, пожеж та загроз немає.

Через російські удари одна людина загинула та ще п'ятеро — дістали поранення. Серед поранених — дитина.

За даними Генштабу, протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіше на Харківщині, на Сіверському, Краматорському, Покровському, Времівському напрямках.

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