Росіяни вгатили по Херсонщині з авіації – постраждало подружжя

Російська авіація вранці 24 січня вдарила по Новобериславу на Херсонщині – постраждало подружжя.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У 58-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Їм надається допомога", - розповів він.

Нагадаємо, росіяни обстріляли лікарню у Херсоні – поранено медиків.

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