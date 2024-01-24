Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вгатили по Херсонщині з авіації – постраждало подружжя

Росіяни вгатили по Херсонщині з авіації – постраждало подружжя

Удар по Херсонщині / Фото: Associated Press

Російська авіація вдарила по Новобериславу на Херсонщині.

Російська авіація вранці 24 січня вдарила по Новобериславу на Херсонщині – постраждало подружжя. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

"У 58-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Їм надається допомога", - розповів він.

Нагадаємо, росіяни обстріляли лікарню у Херсоні – поранено медиків.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація