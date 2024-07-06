Росіяни вгатили по Херсонщині: з-під руїн власного будинку дістали двох людей (фото)

Російські окупанти знову завдали удару по мирним жителям Херсонщини.

На Херсонщині внаслідок чергового обстрілу російськими військами 6 липня загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні через ворожий обстріл села Хрещенівка було зруйновано житловий будинок, де з-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки", - заявили рятувальники.

Російський удар по Херсонщині 6 липня / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, напередодні, 5 липня, російські війська атакували з безпілотників село Станіслав Херсонського району Херсонської області. 74-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію, травми середньої тяжкості отримала фельдшерка.

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