Росіяни вгатили по Одещині: Ігнат повідомив деталі про комбіновану атаку

Наразі уточнються всі наслідки.
Ракети, які не вдалось ліквідувати під час сьогоднішньої атаки, влучили по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Південь Одещини - знову там основний акцент удару зосереджений. Цього разу не лише безпілотники, а й крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555, або ж Х-55, з дев'яти літаків стратегічної авіації з району Енгельса були випущені. На жаль, не всі збито, але знищено шість крилатих ракет. Решта влучили по Одещині, є ураження по одному з аграрних підприємств. Знову українське зерно в епіцентрі подій. Саме туди цілив ворог. Зараз працює ДСНС, наслідки уточнюються, чи є постраждалі", - сказав він.
Нагадаємо:
Війська Росії в ніч проти 17 вересня запустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з девʼяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Енгельс", та шість дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила шість ракет і шість дронів. Основним напрямком удару була Одеська область.
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