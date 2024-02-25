Росіяни вгатили по околиці Запоріжжя: є загиблі та поранені

Вибух пролунав під час повітряної тривоги.

Сьогодні, 25 лютого, росіяни атакували Запорізьку область. Внаслідок удару одна людина загинула, ще троє - поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула і троє поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади", - написав він.

О 14:47 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. О 14:51 з'явилося повідомлення про вибух.

Нагадаємо, у Кропивницькому було чутно звуки вибухів.

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