Росіяни вгатили по Сумщині: у Глухові від рук окупантів загинула дитина (фото)

Російські окупанти 27 липня здійснили черговий злочин проти мирного населення України, обстрілявши центр міста Глухів на Сумщині.

Росія завдала удару по місті Глухів на Сумщині. Внаслідок цього загинула дитина, ще 13 цивільних осіб отримали поранення.

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

За інформацією Шосткинської окружної прокуратури, ворог завдав удару по Глухову близько 12:40 з реактивної системи залпового вогню. Обстріл призвів до численних руйнувань цивільної інфраструктури та спричинив жертви серед мирного населення.

Серед 13 поранених - 7 дітей. На жаль, 14-річний хлопчик, якого у важкому стані доставили до лікарні, помер від отриманих травм.

Обстріл завдав значних руйнувань місту. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин та транспортні засоби.

За фактом обстрілу Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством). Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами документують наслідки атаки.

Після завершення слідчих дій матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області для подальшого розслідування.

Наслідки російського обстрілу Сумщини 27 липня / Фото: Прокуратура Сумської області

Наслідки російського обстрілу Сумщини 27 липня / Фото: Прокуратура Сумської області

Наслідки російського обстрілу Сумщини 27 липня / Фото: Прокуратура Сумської області

Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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