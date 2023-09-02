Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вгатили по Сумщині з мінометів – поранено енергетиків

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
404
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вгатили по Сумщині з мінометів – поранено енергетиків

Пожежа внаслідок мінометного обстрілу Сумщини / Фото: Прокуратура Сумської області

Окупанти обстріляли з мінометів Середину-Буду на Сумщині.

Російська окупаційна армія у суботу, 2 вересня, завдала ударів з мінометів по місту Середино-Буда Сумської області. Унаслідок ворожої атаки отримали поранення два працівники АТ "Сумиобленерго".  

Про це пише Сумська прокуратура. 

Відомо, що близько 10:30 окупанти здійснили ворожий обстріл. Вони поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго" – 56-річний та 31-річний працівники отримали поранення. 

Окрім того, внаслідок атаки ворога пошкоджено лінію електропередач, дві установи та місцеве підприємство.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

Нагадаємо, росіяни 2 вересня вдарили по Харківщині – є загиблий.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
404
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація