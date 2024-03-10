Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вгатили по Україні ракетами та безпілотниками: де лунали вибухи та працювала ППО

Росіяни вгатили по Україні ракетами та безпілотниками: де лунали вибухи та працювала ППО

"Шахеди" атакували Україну

ППО збила понад 30 дронів.

Сили ППО вночі збили 35 дронів, які окупанти запустили по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 39 БПЛА типу "Shahed". Росіяни вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

"Силами та засобами протиповітряної оборони України 35 ударних БПЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

ППО працювала у межах Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині під час повітряної тривоги лунали вибухи. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація