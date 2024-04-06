Росіяни вгатили по Україні ракетами та дронами: у яких регіонах є загиблі та де лунали вибухи

Окупанти використовували дрони-камікадзе і ракети, щоб вдарити по українських містах.

Російські війська в ніч проти 6 квітня масовано атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе "Shahed". Судячи з повідомлень Повітряних сил ЗСУ, атака тривала декілька годин. Під ударами перебували Харків, Запоріжжя, Хмельниччина і Київщина.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічний удар.

Про перші групи БПЛА Повітряні сили повідомили ще о 23:15 вечора 5 квітня. Вони рухалися в напрямку Дніпропетровської області. Пізніше тривогу у зв'язку з активністю ворожих безпілотників було оголошено в Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Харківській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Київській та інших областях.

Уже о 04:05 ранку 6 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські літаки Ту-95МС запустили крилаті ракети в бік України. Ракети перетнули український кордон приблизно о 05:00 ранку. Тривогу було оголошено по всій країні. Відбій тривоги в областях було оголошено тільки о 06:30 ранку.

Що відомо про наслідки атаки

У Харкові у Шевченківському районі загинули шестеро людей і 10 поранені, повідомив мер міста Ігор Терехов. Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що наймолодшому постраждалому 23 роки — хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями.

Пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 автівок.

"Цей удар по мирних жителях Харкова вкотре доводить, що росія — держава-терорист", — написав мер міста.

Уранці, 6 квітня, очільник Запорізької ОВА Михайло Федоров заявив, що чотири людини загинули, а 25 дістали поранення внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжя.

"Протягом доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", — написав він.

З його слів, росіяни вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю. По Роботиному окупанти завдали авіаційних ударів. Крім того, 46 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Три ворожих дрони збили в Дніпровському та Криворізькому районах.

"У місті пошкоджено культурний центр, бібліотеку, житло для переселенців. А ще — торговий центр, спортклуб. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 7 господарських споруд, понад півтора десятка авто та гаражі. Зачепило лінії електропередач", — повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги, що розпочалась о 03:39, було чути звуки вибухів. О 04:30 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ударні ворожі БпЛА наближаються до Старокостянтинова.

Армія РФ вдарила безпілотниками і ракетами по Київській області. У селі Макарів Бучанського району уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств.

Скільки ворожих цілей збила ППО

За даними ПС ЗСУ, росіяни атакували вночі Україну 32 дронами "Shahed" і шістьма ракетами різних типів — трьома зенітними ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона збила дві Х-101, "Калібр" і 28 дронів.

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