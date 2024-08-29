Росіяни вгатили по Україні ракетами та дронами: де гриміли вибухи

У ніч проти 29 серпня 2024 року росіяни знову влаштували атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей, із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Києву вночі та вранці 29 серпня у різних районах зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.

У Черкасах внаслідок атаки виникла пожежа.

Головне на ранок 27 серпня: Наймасованіша російська атака, Відключення світла, Курс євро

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