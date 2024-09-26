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Росіяни вгатили по житловій забудові Запоріжжя: багато поранених (фото)

Росіяни вгатили по житловій забудові Запоріжжя: багато поранених (фото)

Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

На місці влучань працюють рятувальники.

Окупанти атакували Запоріжжя у ніч проти 26 вересня. За останніми даними, постраждали семеро осіб.

Про це у четвер зранку повідомив очільник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки атаки / ©
Наслідки атаки

"Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки. Поранення дістали четверо жінок, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик", - написав він.

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Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Мешканців закликали перебувати у безпеці.

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