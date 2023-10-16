Росіяни вгатили ракетами по Дніпропетровській області: в ОВА розповіли про наслідки

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі, 16 жовтня, росіяни здійснили комбіновану атаку, використовуючи ударні безпілотники та ракети, по низці регіонів України. Зокрема, випустили по Дніпропетровській області дві ракети.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Одна ракета була знищена силами ППО із ПВК "Схід", а друга поцілила по території Дніпровського району області.

Крім того, вночі ворог бив по Нікопольському району із застосуванням важкої артилерії та РСЗВ "Град".

"У Нікополі пошкоджено по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійну установу, транспортний об'єкт та сквер. Пошкоджено також п'ятиповерхівку, 3 приватні будинки, господарську споруду, авто та зупинку транспорту", - уточнив Лисак.

Наслідки атаки / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Також повідомляється, що під час обстрілу пошкодили газопровід та 4 лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишилося майже півтори тисячі сімей.

У Марганецькій громаді пошкоджено два будинки, релігійний об'єкт та електромережі. На щастя обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо:

Наталія Гуменюк повідомила, що мішенню ворога були об'єкти інфраструктури.

За словами представниці ЗСУ, вночі ворог вдався до мішаної дроново-ракетної атаки.

Вніч проти 16 жовтня повітряна тривога була оголошена в низці регіонів України. Зокрема, ППО працювала в Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях.

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