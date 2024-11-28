Росіяни вгатили ракетами по Харкову: влада повідомила перші деталі

Наразі не повідомляється про жертв чи постраждалих.

Сьогодні, 28 листопада, окупанти атакували Харків ракетами.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу.

"Внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприєства та пошкоджено скління вікон житлового багатоповерхового будинку", - написав він.

Нагадаємо, 28 листопада ЗС РФ атакують енергетичні об'єкти України у різних регіонах. Вибухи лунали в Харкові, Шостці, Одесі, Кропивницькому, Луцьку, Києві, Хмельницькому. Є влучання та пошкодження енергетичних об'єктів.

Через влучання виникли перебої з водою та світлом. Запроваджені графіки екстрених відключень.

Читайте також: