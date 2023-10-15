Росіяни вгатили ракетами по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі війська РФ тричі завдали удару по околиці Запоріжжя, використавши ракети ЗРК С-300.

Про це повідомили в ОВА, пише "Суспільне".

Частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі прогриміли вибухи.

Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли, що на підконтрольній Україні території області руйнувань зазнали майже 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.

Південна частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

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