Росіяни вгатили ракетами по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.
Сьогодні вночі війська РФ тричі завдали удару по околиці Запоріжжя, використавши ракети ЗРК С-300.
Про це повідомили в ОВА, пише "Суспільне".
Частково зруйновано інфраструктурні об’єкти, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вночі у Запоріжжі прогриміли вибухи.
Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли, що на підконтрольній Україні території області руйнувань зазнали майже 12 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.
Південна частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.
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