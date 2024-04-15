Росіяни вгатили ракетою по центру Слов'янська: перші подробиці

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Російські війська сьогодні, 15 квітня, близько 7:00 обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Поцілили у центральну частину міста поблизу 5-поверхівки.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Близько 7:00 місто перебувало під обстрілом. Ракета. Влучання у центральну частину міста. Пошкоджені багатоповерхівки. Минулося без постраждалих", — повідомив Лях.

На місці удару перед п'ятиповерховим будинком утворилася вирва.

Нагадаємо, російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор.

Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець. Крім того, через обстріл Покровська виник вогонь в адміністративній будівлі та у приватному будинку. Одну з пожеж довелося гасити п'ять годин.

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