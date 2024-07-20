Росіяни вгатили ракетою по Миколаєву: що відомо наразі про смертельну атаку

19 липня 2024 року ввечері російська армія обстріляла Миколаїв. Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За офіційними даними, загинуло троє людей, серед них – дитина.

Про це повідочив очільник ОВА Віталій Кім.

Ворог завдав удару, попередньо, авіаційною ракетою Х-59.

"24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. Наразі в медичних закладах перебувають двоє дорослих та двоє дітей. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі", - написав він.

Крім того, 19 липня о 17:15 ракетного удару зазнала Мішково-Погорілівська громада. Пошкоджено ангар на території фермерського господарства. Також виникла пожежа сухої трави, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Миколаїв, як і багато інших міст на півдні, сході та півночі України обстрілюють майже щодня. У місті дуже багато руйнувань.

Зокрема, 19 липня армія РФ атакувала з дрона Дніпровський район Херсона. Поранений чоловік, повідомляють в ОВА. Перед цим у Херсоні росіяни обстріляли з безпілотника бригаду "швидкої допомоги". Поранені двоє медичних працівників.

Зранку росіяни здійснили масований обстріл села Білозерка на Херсонщині. Російські військові били з РСЗВ "Град", випустили понад сорок снарядів. Там пошкоджені 62 будинки. Двоє людей загинули, 11 — отримали поранення.

Вигорілі чорні поля, огорнуті димом. Насілдки обстрілу Миколаївщини

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