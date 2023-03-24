Росіяни вгатили ракетою по "Пункту незламності" у Костянтинівці: є загиблі (фото)

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Троє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"О 01:00 армія РФ обстріляла місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності", а інша - поблизу нього. Внаслідок влучання російської ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами з Бахмуту, з Часового Яру та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб.

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