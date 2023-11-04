Росіяни вгатили ракетою по Запорізькій області: є постраждалі – подробиці

Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Зарічному у Запорізькій області. Внаслідок атаки поранено 9 місцевих жителів – 4 чоловіків та 5 жінок. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також військовослужбовці РФ здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

За словами Малашка, надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 4 листопада, окупаційна армія РФ атакувала Сумську область двома ударними безпілотниками.

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